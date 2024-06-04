شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: تعليق عمل منصتين بحريتين وعدم تمديد عقد ثالثة مع أرامكو والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة بتعليق عقود عمل منصتيّ حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وأشارت إلى أنها توصلت إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النقفات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد.

وتجري الحفر العربية حاليًا مناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج المملكة العربية

من الجدير بالذكر أن "الحفر العربية" تتوقع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية التي أعلن عنها سابقا لعام 2024، وبقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليار إلى 3.9 مليار ريال.

ويأتي ذلك بالرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بحوالي 190 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.

يشار إلى أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوماً بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر برية غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها.

ومن المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية، أعمالها التشغيلية تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية الانتهاء من مناقشة خياراتها مع شركة أرامكو المتعلقة بتعليق 3 منصات حفر بحرية.ونوهت الشركة بتعليق عقود عمل منصتيّ حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهرًا.وأشارت إلى أنها توصلت إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النقفات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد.وتجري الحفر العربية حاليًا مناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج المملكة العربية السعودية من الجدير بالذكر أن "الحفر العربية" تتوقع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية التي أعلن عنها سابقا لعام 2024، وبقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليار إلى 3.9 مليار ريال.ويأتي ذلك بالرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بحوالي 190 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.يشار إلى أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوماً بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر برية غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها.ومن المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية، أعمالها التشغيلية تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024.