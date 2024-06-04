شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المملكة القابضة» توافق على صفقة شراء أسهم «سيتي جروب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت، أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

وشملت النتائج: الموافقة على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1,685,868,750 ريال (449,565,000 دولار) بدون شروط تفضيلية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/06/2024م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 04/06/2027م.

والأعضاء هم: صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عبدالمجيد الحقباني، ود. لما السليمان، وم. طلال الميمان، وسرمد زوك، وعادل العبدالسلام، وهشام الحبيب، وريم أسعد، وتميم جبر.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها (4,050,000 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 16/09/1445هـ الموافق 26/03/2024 م بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر.

ويصبح الإجمالي 0.28 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة ليصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال.

وستكون أحقية المساهمين على دفعات.

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 25/01/1446هـ الموافق 31/07/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 28/03/1446هـ الموافق 01/10/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م