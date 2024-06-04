شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 0.4% إلى 2341 دولارا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4%، لتصل إلى 2341 دولار للأوقية، مع ترقب المستثمرين اليوم بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، وقبل صدور التقرير الشهري للوظائف نهاية الأسبوع.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، في ظل توقعات انخفاضها إلى 8.4 مليون في أبريل من 8.49 مليون في مارس، الأمر الذي من شأنه الإشارة إلى تباطؤ زخم الطلب على العمل. أسعار الذهب اليوم فيما يتعلق بالتقرير الشهري للوظائف المرتقب صدوره الجمعة القادمة، قال محللون، إنه في حالة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من 200 ألف في مايو، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً، فقد تتراجع أسعار الذهب بدرجة أكبر، وربما تهبط دون مستوى الدعم عند 2320 دولاراً للأوقية.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات أمس الإثنين، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، عقب صدور بيانات اقتصادية عززت من احتمالات إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي، تجنبًا للركود الاقتصادي.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.