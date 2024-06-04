الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.88 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم.. عيار 21 يسجل 245.88 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 281 ريالا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 247.59 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 245.88 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.76 ريال.

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واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم نحو 163.92 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 140.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8739 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 1967 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 281.004 ألف ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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