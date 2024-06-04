شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.88 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

أخبار متعلقة المونيتور: اليابان تطمح إلى تعزيز الروابط التجارية مع السعودية أسعار الذهب تنخفض 0.4% إلى 2341 دولارا اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر مستويات المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 281 ريالا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 247.59 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 245.88 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.76 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم نحو 163.92 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 140.50 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8739 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 1967 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 281.004 ألف ريال.