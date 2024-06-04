شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 245.88 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 281 ريالا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 247.59 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم نحو 163.92 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 140.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 281 ريالا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 247.59 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 245.88 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 210.76 ريال.
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