الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

 

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 78ر173 نقطة، أو 45ر0% ، ليصل إلى 25ر38749 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

 

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر12 نقطة، أو46ر0%، ليصل إلى 22ر2785 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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