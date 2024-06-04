شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 26980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 32995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11672 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 8554 نقطة.