شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 11.95جنيه للشراء، و12.94جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.033جنيه للشراء، و12.94جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.95جنيه للشراء.

12.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.033 جنيه للشراء.

12.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

11.98جنيه للشراء.

12.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.033جنيه للشراء.

12.939جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.03جنيه للشراء.

12.94جنيه للبيع.



