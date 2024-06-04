شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: افتتاح حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة خلال آيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اللمسات الأخيرة استعداداً للافتتاح التجريبي لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، الذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات الاهتمام بالقاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة الدعم الفني بالوزارة، واستشاري المشروع، وشركة المقاولون العرب.

وناقش مساعد وزير الإسكان، مع مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، واستشاري التصميم والتنفيذ والقائمين علي متابعة المشروع، موقف تنفيذ اللمسات الأخيرة للمشروع، مشدداً على الالتزام بأعلى معايير الجودة بما يتلاءم مع القيمة التاريخية للحديقة، والإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان القاهرة.

كما تابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الخطة المقترحة لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل إعادة إحياء (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - نموذج أكشاك الكتب - وغيرها).



























