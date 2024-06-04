شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مصرفية مطلعة لليوم السابع، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).

كما ارتفعت بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.1مليار دولار، وذلك على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.