شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في الأسواق يسجل 24840 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 24840 جنيها عقب استقرار أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، مما ترتب عليه ثبات أسعار الجنيه الذهب في الأسواق قياساً على تداولات أمس

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24840 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها.