خبراء يبحثون وسائل مواجهة برامج الفدية بالاعتماد على أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - "استراتيجيات التعافي من برامج الفدية: الطريق إلى الاستعادة" كان عنوان إحدى جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec” 24 والتي أدارها شريف شلتوت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة Liquid C2

في البداية شدد أحمد المنشاوي متخصص إقليمي في حماية البيانات والأمن السيبراني، شركة Dell Technologies على ضرورة وجود استراتيجية واضحة واطار عمل محدد ومعايير عامة وخطوات واضحة لابد أن يتم تطبيقها حول الأدوار المختلفة في استراتيجيات المؤسسات في التعافي من برامج الفدية.

وقال شاليك أبو مهندس الحلول الإستراتيجية الإقليمية، Sentinel One "نرى الآن إن المخترقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي وإن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للدول والحكومات خاصة وأن من يقوم بهذه الهجمات هي دول معادية وليست جهات خاصة بل هي تابعة لدول بعينها والسؤال الآن هو هل نحن الآن مستعدون لمواجهة هذا الخطر والحل يكمن في الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات

وأشار إلى أن الأمر كله يتعلق بفهم سلوك المخترقين بشكل سريع وبالتالي فإن تعلم الاله والذكاء الاصطناعي يمكنه الاستجابة السريعة والتعامل السريع مع الهجمات المختلفة.

وقال يسري البدري، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات، شركة هواوي شمال أفريقيا:"على كل المؤسسات التوجه نحو أنظمة السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني والتي بمقدرها تقديم حلول في اكتشاف الهجمات وايضا التعامل معها أثناء تنفيذها وبعد تنفيذ الهجمات.

وأشار أن الأمن السيبراني لم تعد مجرد رفاهية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهتها هو طريق لا بديل عنه في ظل تطور أساليب الاختراق.

وأوضح محمد الشرقاوي مدير إقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصر وشرق أفريقيا بشركة Fortinet إلى أن حلول السحابة توفر خدمات آمنة لدرجة كبيرة كما أنها في نفس الوقت توفر أداة مهمة في إدارة تطبيقات العمل وبالتالي فإن الاعتماد على. أنظمة السحابة توفر حلول فعالة في مواجهة الهجمات السيبرانية المتعلقة ببرامج الفدية.