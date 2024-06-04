تعرف على سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستواها بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2343 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بانخفاض 0.32%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.