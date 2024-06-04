شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال القمة الكورية الأفريقية الأولى بمشاركة وزيرة التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، أعمال القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد بالعاصمة الكورية سيول، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة، وكذلك ممثلي الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وممثلي المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وخلال استقباله الوفود الأفريقية المُشاركة، استقبل يون سوك يول، الرئيس الكوري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي حرصت على نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الكوري، وتمنياته أن تُرسخ القمة أسسًا قوية للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة بما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة.

ويرأس أعمال القمة، الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، وكذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وتنعقد القمة الكورية الأفريقية تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: مشاركة النمو والاستدامة والتضامن"؛ وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول قارة أفريقيا، وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.

وتعمل القمة الكورية الأفريقية، على إرساء أسس التعاون الوثيق بين دول قارة أفريقيا وجمهورية كوريا الجنوبية، والبناء على ما تحقق من تعاون منذ بدء العلاقات المشتركة عام 1950، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها جهود التنمية في مختلف بلدان العالم.

كما تستهدف القمة توطيد التعاون المشترك بين كوريا وقارة أفريقيا، وتحقيق التكامل بين جهود التنمية في كوريا كدولة محورية، وكذلك أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا 2063.

ومن المقرر أن تُلقي وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام القمة، كما سيصدر بيانًا ختاميًا عن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال فعالياتها.