شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوط ملحوظ إلي 3554 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3554 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8885 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17770جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35540 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71080 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 110530جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 177700جنيه.



