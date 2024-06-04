شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شركات ناشئة تحصد جائزة "رواد الأعمال" ضمن فعاليات قمة "مصر للأفضل" في دورتها التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت 6 شركات ناشئة في مجالات؛ البيع الإلكترونى والمدفوعات وتأجير السيارات وصناعة الرقائق والتقنيات المالية، جائزة رواد الأعمال ضمن الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" التى انطلقت فعالياتها، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وضمت قائمة الفائزين هذا العام كل من:

-منصة يداوي Yodawy المتخصصة في إدارة وتوصيل منتجات الصيدليات وتسلم التكريم كريم خشبة الرئيس التنفيذي للمنصة.

-شركة موتور Mtor المتخصصة في خدمة تأجير السيارات الكهربائية وتسلم التكريم محمد ماجد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

-منصة مصروفي Masroofi المتخصصة في قطاع التقنية المالية وتسلم التكريم مصطفى عبد الخبير، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة.

-شركة آجل Agel المتخصصة في خدمات الدفع الالكتروني وتسلم التكريم عبدالرحمن سعيد، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة.

-شركة أمنلي Amenli المتخصصة في قطاع تكنولوجيا التأمين وتسلم التكريم شادي، المؤسس والشريك التنفيذي للشركة.

- منصة OBM Education المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتسلم التكريم عمر البربري، مؤسس الشركة.

وقام بتسليم الجوائز كل من عاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.

وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين..

وتعد "قمة مصر للأفضل" التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS»، أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالنجاحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من الوزراء، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وتحظى بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.



ويقوم بتسليم تكريمات القمة عدد من الوزراء، في تقليد سنوي للمنظمين، حيث تعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد، كما تؤكد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.



وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.



وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.



وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.



ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".



















