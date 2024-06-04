شكرا لقرائتكم خبر عن "قمة مصر للأفضل 2024" تُكرم عددا من الشركات الأفضل أداءً بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة، التي نظمتها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت كومينيكشنز، عن قائمتها لأفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصرية لعام 2023، والتي تم اختيارها وفقًا لتصنيف مبني على مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة، والعائد الاجمالي وتطور الإيرادات والأرباح ونمو العمليات التشغيلية. أجرته مجلة أموال الغد الاقتصادية بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وقام بتسليم الجوائز الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.

وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين.

وجاء من ضمن الأفضل أداءً لعام 2023 كل من: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، البنك التجاري الدولي – مصر، بنك قطر الوطني الأهلى، بنك التعمير والاسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، بنك قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك البركة – مصر، البنك المصري الخليجي (ايجي بنك).



كما شملت القائمة: الشركة المصرية للاتصالات، شركة ايديتا للصناعات الغذائية، شركة النساجون الشرقيون، شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، شركة ايسترن كومباني، شركة أبوقير للأسمدة، مجموعة عامر جروب، الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، شركة التوفيق للتأجير التمويلي، شركة أودن للاستثمارات المالية، شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة المهندس للتأمين، إبن سينا .



وانطلقت قمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»،إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.



وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.



وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".







