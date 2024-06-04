شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.

ووفقا لبيانات حصلت عليها ”الخليج 365”، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 3542.75 جنيه للشراء، و3554.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 3247.5 جنيه للشراء، و3258 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم نحو 3100 جنيه للشراء، و3110 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم نحو 2657.25 جنيه للشراء، و2665.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم نحو 2066.75 جنيه للشراء، و2073.25 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 1771.5 جنيه للشراء، و177.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 24800 جنيه للشراء، و24880 جنيها للبيع.