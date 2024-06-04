شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة 2333 دولارا.. أسعار الذهب تواصل انخفاضها في منتصف التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب الانخفاض في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 0.7%، لتصل إلى 2333 دولارا.

يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين اليوم بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، وقبل صدور التقرير الشهري للوظائف نهاية الأسبوع.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، في ظل توقعات انخفاضها إلى 8.4 مليون في أبريل من 8.49 مليون في مارس.

ويشير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى تباطؤ زخم الطلب على العمل. أسعار الذهب اليوم وقال محللون حول التقرير الشهري للوظائف المرتقب صدوره الجمعة المقبلة: إن في حالة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بنحو 200 ألف في مايو، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً، فقد تتراجع أسعار الذهب بدرجة أكبر، وربما تهبط دون مستوى الدعم عند 2320 دولاراً للأوقية.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات أمس الإثنين، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، عقب صدور بيانات اقتصادية عززت من احتمالات إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي، تجنبًا للركود الاقتصادي.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.