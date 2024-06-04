شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.1% في منتصف التداولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 11673 نقطة، وبتداولات بلغت 4.958 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 212.452 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.309 تريليون ريال. انخفاض أسهم 184 شركة انخفضت أسهم 184 شركة بمنتصف تداولات اليوم، فيما ارتفعت 42، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأسماك، وشاكر، ووقت اللياقة، وأسترا الصناعية، وسيسكو القابضة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنعام القابضة، وتكافل الراجحي، والحفر العربية، والوطنية للتعليم، والواحة، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية تراجع مؤشر سوق الأسهم الموازية، نمو، في منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 26261 نقطة، وبتداولات بلغت، 42.543 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.543 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.725 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 38 شركة في منتصف تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.