شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن عيار 21 يسجل 3105 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك بشكل ضعيف حول نفس مستويات الأيام الماضية، وذلك في ظل عدم وضوح اتجاهات الذهب العالمي بالإضافة إلى غياب عوامل تسعير الذهب المحلي مثل سعر صرف الدولار والطلب على الذهب بمصر.

أسعار الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

حركة محدودة للذهب بمصر

التحركات المحدودة في سعر الذهب المحلي ترجع إلى التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي وعدم وضوح اتجاه حتى الآن بسبب التغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى التغيرات المحدودة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما يبقي الذهب دون تغير تقريباً، وفق تحليل جولد بيليون.

ومن جهة أخرى يشهد الذهب ضعف في الطلب المحلي على المعدن النفيس وظهر هذا الضعف بشكل كبير في الطلب الضعيف على السبائك والعملات الذهبية، بسبب ضعف الطلب على الاستثمار بعد تعويم سعر الصرف واختفاء السوق الموازي، هذا بالإضافة إلى ضعف ثقة الأسواق في الذهب حالياً بعد انخفاض السعر الكبير بما يتخطى 1000 جنيه منذ بداية العام.

وعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية على رئيس الوزراء تقرير يفيد أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.

سوق الذهب العالمي

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته يوم أمس على حساب تراجع مستويات الدولار بعد بيانات ضعيفة عن أداء القطاع الصناعي الأمريكي، واليوم تتراجع الأسعار ليستمر التذبذب في تحركات الذهب في انتظار صدور بيانات الوظائف الأمريكية الهامة هذا الأسبوع.

بعد أن ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس إلى المستوى 2350 دولار للأونصة عادت إلى التراجع اليوم بسبب ضعف زخم الصعود وعدم القدرة على اختراق هذا المستوى ليعود السعر إلى التراجع ويستهدف منطقة 2325 – 2320 دولار للأونصة.

كسر هذه منطقة الدعم المذكورة قد تدفع السعر إلى المزيد من الهبوط حتى المستوى 2300 دولار ثم 2270 دولار، بينما استقرار السعر فوق هذه المنطقة يبقي التوقعات إيجابية على المدى القصير.



