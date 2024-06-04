شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78.16 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 %إلى 78.16 دولار للبرميل وأغلق خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير الماضي ، بعد أن انخفض أكثر من 3 % أمس الاثنين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 %إلى 74.05 دولار ،وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6%.