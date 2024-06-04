شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: معرض التطبيقات الإلكترونية يدعم رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء: إن معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 في نسخته الثانية، يقدم المساحات الداعمة والبيئة المحفزة لرواد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية من خلال عرض الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمبرمجين للمستثمرين، مما ينتج عنها توسع الأعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الإلكترونية.
وافتتح أمس رئيس غرفة الشرقية معرض التطبيقات الإلكترونية، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة في مقرها الرئيسي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.
وثمن رئيس غرفة الشرقية الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنها تؤكد على الدعم المستمر من سموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى أن نجاح النسخة الأولى من المعرض التي نظمتها الغرفة في العام 2018، كان حافزاً لمواصلة تنظيم المعرض في نسخته الثانية، آملا تحقيق النجاح لهذه النسخة نظراً لما يحتويه من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.
ونوه بالتسابق في التحول التقني في المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة في هذا المجال، مما يفتح باب الفرص الاستثمارية أمام الشباب حتى يبدعوا في تقديم الحلول للعديد من التحديات.
وشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات المُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض برامجهم التمكينية لأصحاب المنشآت.
وسلطت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الضوء على خدماتها المتنوعة لزوار المعرض والتي تهدف إلى أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 من خلال دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها، من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي، عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.
واستعرض بنك التنمية الاجتماعية برنامج جادة 30 والذي يهدف إلى خلق مساحات ومناطق أعمال متنوعة لعملاء البنك وبيئة داعمة لمجتمع ريادة الأعمال في المناطق بهدف خلق فرص لمشاريع جديدة وزيادة فرص استدامة المشاريع الممولة وسط مجتمع نابض بالحياة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مُبادرة تمويلك في يومين والتي تستعرض الحلول التمويلية المبتكرة والدعم والخدمات المُقدمة من البنك لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين.
كما قدم المركز السعودي للأعمال خدماته للراغبين في ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة الى أبرز الممكنات المُقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد المعرض في يومه الأول حضورا لافتا لجلسة بعنوان "كيف تبني شركة ملياريه ناشئة" بمشاركة أصحاب التطبيقات الإلكترونية ورواد ورائدات الأعمال المُهتمين بتطوير أعمالهم.
وسلطت الجلسة الضوء على الأساسيات لبناء شركات متوسطة وصغيرة لتصل بحجم استثماري ملياري، بالإضافة إلى أهمية إدارة وتطوير المشروع ليصل إلى تحقيق عائد استثماري يُساهم في الناتج المحلي الاقتصادي.
وتطرقت الجلسة إلى أسرار نجاح الشركات التقنية وتحولها إلى شركات كبيرة تُحقق عائد استثماري ملياري.
وشهد المعرض مُشاركة العديد من أصحاب التطبيقات الإلكترونية والمبرمجين والمهتمين فيها والتي عكست العديد من الأنشطة الخدمية والحلول التقنية لاحتياجات الأفراد وأصحاب الأعمال.
وافتتح أمس رئيس غرفة الشرقية معرض التطبيقات الإلكترونية، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة في مقرها الرئيسي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.
تمكين قطاع الأعماليهدف المعرض الذي اختتم اليوم إلى تمكين قطاع الأعمال من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال التقني، وتحقيق وبناء الشراكات الناجحة من خلال المشاركين والمهتمين في المعرض والمستثمرين من رجال ورواد الأعمال.
وثمن رئيس غرفة الشرقية الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنها تؤكد على الدعم المستمر من سموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى أن نجاح النسخة الأولى من المعرض التي نظمتها الغرفة في العام 2018، كان حافزاً لمواصلة تنظيم المعرض في نسخته الثانية، آملا تحقيق النجاح لهذه النسخة نظراً لما يحتويه من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.
تحول تقنيوأفاد بأن المعرض يأتي في وقت يشهد العالم فيه تحول تقني كبير، حتى باتت التطبيقات الإلكترونية مهمة وذات أثر على حياة الإنسان.
ونوه بالتسابق في التحول التقني في المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة في هذا المجال، مما يفتح باب الفرص الاستثمارية أمام الشباب حتى يبدعوا في تقديم الحلول للعديد من التحديات.
وشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات المُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض برامجهم التمكينية لأصحاب المنشآت.
وسلطت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الضوء على خدماتها المتنوعة لزوار المعرض والتي تهدف إلى أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 من خلال دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها، من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي، عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.
واستعرض بنك التنمية الاجتماعية برنامج جادة 30 والذي يهدف إلى خلق مساحات ومناطق أعمال متنوعة لعملاء البنك وبيئة داعمة لمجتمع ريادة الأعمال في المناطق بهدف خلق فرص لمشاريع جديدة وزيادة فرص استدامة المشاريع الممولة وسط مجتمع نابض بالحياة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مُبادرة تمويلك في يومين والتي تستعرض الحلول التمويلية المبتكرة والدعم والخدمات المُقدمة من البنك لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين.
كما قدم المركز السعودي للأعمال خدماته للراغبين في ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة الى أبرز الممكنات المُقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد المعرض في يومه الأول حضورا لافتا لجلسة بعنوان "كيف تبني شركة ملياريه ناشئة" بمشاركة أصحاب التطبيقات الإلكترونية ورواد ورائدات الأعمال المُهتمين بتطوير أعمالهم.
وسلطت الجلسة الضوء على الأساسيات لبناء شركات متوسطة وصغيرة لتصل بحجم استثماري ملياري، بالإضافة إلى أهمية إدارة وتطوير المشروع ليصل إلى تحقيق عائد استثماري يُساهم في الناتج المحلي الاقتصادي.
وتطرقت الجلسة إلى أسرار نجاح الشركات التقنية وتحولها إلى شركات كبيرة تُحقق عائد استثماري ملياري.
وشهد المعرض مُشاركة العديد من أصحاب التطبيقات الإلكترونية والمبرمجين والمهتمين فيها والتي عكست العديد من الأنشطة الخدمية والحلول التقنية لاحتياجات الأفراد وأصحاب الأعمال.