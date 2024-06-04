شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. ارتفاع طفيف في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنوك المصرية، بنسبة طفيفة مقارنة بمنتصف التداولات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 47.37 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الإسكندرية،47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس، 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسحل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء في بنك فيصل الإسلامي، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وبلغ سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في المصرف المتحد، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الكويت الوطني، 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك HSBC نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

