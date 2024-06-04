وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة

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القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمود عصمت: التعاون يشمل حوكمة وتأمين المعلومات وتجميع ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية لمكافحة الغش التجاري والصناعي

توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال الشركات التابعة لخفض الواردات.. ومواكبة التطور العلمي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية

اللواء أحمد عبد السلام: نعمل في إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي



في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة وإحلال مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية وخاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي، وفي ضوء استراتيجية العمل للنهوض بالشركات التابعة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والإدارة الرشيدة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك للاستفادة من القدرات والخبرات التى يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.

أكد الدكتور محمود عصمت وفق بيان الوزارة اليوم، أن خطة العمل التى تم اعتمادها ونعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية تشمل تجميع ومراجعة المعلومات والبيانات والاستفادة منها بما يخدم الخريطة الاستثمارية للفرص والمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة، الأمر الذي يمكن أن يكون ضمن مجالات التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرا إلى مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين منتجاتنا فى جميع القطاعات وخاصة فى مجال حيوى مثل صناعة الدواء لحمايتها من الغش والتقليد وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات، موضحا توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.

قال الدكتور عصمت إن الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى استمرار العمل فى برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل ، مثمنا التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أن البروتوكول يهدف إلى العمل على تحقيق التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ومجمع الإصدارات في العديد من المجالات من أهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التى يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الاخرى.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبد السلام رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وأن المجمع حصل على كافة الاعتمادات الدولية فى مجال العمل وهو من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت والأنظمة التكنولوجية الخاصة، ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة، وهناك عمل وتعاون حاليا مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشرى فى إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد، مشير إلى وحدة توطين الصناعة وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلى.

ووقع البروتوكول كل من اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والمستشار عبد الرحمن شتله المستشار القانوني للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وعدد من قيادات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.