شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء والبترول تعلنان زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.