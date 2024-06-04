شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو السعودية يغلق على انخفاض 2.42% بنهاية تداولات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، على انخفاض بنسبة 2.42%، ليصل إلى 28.20 ريال.

وبحسب بيانات تداول، كان أفضل طلب على سهم أرامكو في تداولات اليوم 28.20 ريال لكمية 880.110 سهم، فيما كان أفضل عرض 28.25 ريال لكمية 3.911 سهم.

وكان الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 28.90 ريال، فيما كان افتتاح السهم اليوم عند 28.90 ريال، وكان التداول الأعلى لسهم أرامكو عند 28.95 ريال، فيما كان التداول الأدنى للسهم عند 28.20 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 34.807 صفقة، فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 401، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 13.960 مليون سهم، والقيمة المتداولة 398.028 مليون ريال. انتهاء اكتتاب أرامكو غدا ينتهي غدا الأربعاء اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وكان الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة، قد بدأ أمس الأول الأحد. النطاق السعري لسهم أرامكو من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.

