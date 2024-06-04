شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.7% اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة %1.7، عند 11612 نقطة، وبتداولات بلغت 7.082 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 306.641 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.309 تريليون ريال. انخفاض أسهم 198 شركة انخفضت أسهم 198 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 28، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سال، والسعودي الألماني الصحية، وتنمية، وطباعة وتغليف، ووقت اللياقة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم، والحفر العربية، وتوبي، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 2%، عند 26033 نقطة، وبتداولات بلغت 63.111 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.073 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.725 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 40، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.