شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء» توقع عقد إنشاء فلل وشقق سكنية بـ350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم، عقد إنشاء فلل وشقق سكنية مع شركة الفايزية للتطوير العقاري بقيمة 350 مليون ريال (مشروع غرناطة الرياض).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يشمل العقد تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية وإنشاء وتشطيب وتنفيذ وتوريد كامل مواد بناء المشروع والمتابعة الإدارية لكل الخدمات ذات العلاقة وتنفيذها حتى يصبح المشروع جاهزا للاستثمار.

ويتضمن العقد: إنهاء كل ما يتطلب “تسليم مفتاح" للوحدات السكنية والفلل حسب المخططات التصميمية المعتمدة من استشاري الطرف الأول وحسب المواصفات الموضوعة والتي لا تتعارض مع مواصفات الكود السعودي ووزارة الإسكان.

وتبلغ مدة العقد 3 سنوات، فيما سينعكس الأثر الإيجابي على نتائج الأعمال خلال النصف الثاني من عام 2024 والسنوات القادمة خلال مدة إنجاز المشروع.