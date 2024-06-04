شكرا لقرائتكم خبر عن بتحالف سعودي.. استلام أكبر منطقة لوجستية خارجياً في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع تحالف مستثمرين سعوديين اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة جيبوتي عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي.
وتقع المدينة على مساحة (120) ألف متر مربع كمرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة (92) عاماً وتشتمل على معرضاَ دائماً ومنصة للصناعات السعودية ومنطقة تبادل تجاري تحوي عدد من المرافق والمستودعات.
وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول للمنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كبوابة لأفريقيا ونقطة هامة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي.
وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من (300) من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية ، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.
وتقع المدينة على مساحة (120) ألف متر مربع كمرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة (92) عاماً وتشتمل على معرضاَ دائماً ومنصة للصناعات السعودية ومنطقة تبادل تجاري تحوي عدد من المرافق والمستودعات.
100رجل وسيدة أعمال ضمن وفد سعوديويأتي هذا التطور برغبة مشتركة وجهود حثيثة بذلها وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي برئاسة حسن بن معجب الحويزي ضم أكثر من (100) رجل وسيدة أعمال وممثلي بعض الجهات والهئيات الحكومية.
وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول للمنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كبوابة لأفريقيا ونقطة هامة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي.
وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من (300) من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية ، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.