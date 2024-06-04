الاقتصاد

بتحالف سعودي.. استلام أكبر منطقة لوجستية خارجياً في جيبوتي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقع تحالف مستثمرين سعوديين اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة جيبوتي عقد المدينة اللوجستية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي.
وتقع المدينة على مساحة (120) ألف متر مربع كمرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة (92) عاماً وتشتمل على معرضاَ دائماً ومنصة للصناعات السعودية ومنطقة تبادل تجاري تحوي عدد من المرافق والمستودعات.

100رجل وسيدة أعمال ضمن وفد سعودي

ويأتي هذا التطور برغبة مشتركة وجهود حثيثة بذلها وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي برئاسة حسن بن معجب الحويزي ضم أكثر من (100) رجل وسيدة أعمال وممثلي بعض الجهات والهئيات الحكومية.
وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول للمنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كبوابة لأفريقيا ونقطة هامة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي.
وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من (300) من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية ، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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