شراكة استراتيجية بين "طلعت مصطفى" و"أبو غالى موتورز" لتقديم خدمات التنقل المتكاملة فى مدينتى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع شراكة استراتيجية مع "مجموعة أبو غالى موتورز"، وذلك لتقديم خدمات التنقل المتكاملة فى مدينتى، ولتصبح "أبو غالي موتورز" الناقل الرسمى لسكان مدينتي . وبموجب الشراكة تم افتتاح مجمع معارض لسيارات "جيلي و أبوغالى موتورز " فى “The Strip"، أحدث المراكز التجارية فى مدينتى.

شهد حفل افتتاح مجمع معارض السيارات الأستاذ/ ماهر أبو غالي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالى موتورز، والنائب المهندس/ محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، والأستاذ/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وبمناسبة الافتتاح أكد عمر هشام طلعت ، أن التعاون مع مجموعة "أبو غالي موتورز" يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لجذب كبرى الشركات والعلامات التجارية في مختلف المجالات بمدينتى لتلبية احتياجات سكان المدينة والمناطق المجاورة .وأضاف عمر هشام أن معارض "أبو غالي موتورز" تم افتتاحها في The Strip ، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، الذي يتضمن 115 وحدة تجارية بمساحة إيجارية تبلغ 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعرض سيارات وجيم وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

وأشار إلى أن The Strip يتميز بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الادارية الجديدة ، ويقع على بعد 10 الى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة، إذ يمكن الوصول اليه بسهولة من خلال طريق السويس، ومن خلال الدائري الأوسطي مباشرة عبر بوابة مدينتي 5.

وأعرب م.محمد أبو غالي، العضو المنتدب لمجموعة أبوغالى موتورز عن سعادته بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى ، وأوضح أن مجموعة أبوغالي موتورز تتطلع لتقديم خدماتها المختلفة من حلول التنقل المتكاملة لسكان مدينتى، معرباً عن تطلعه أن تكون هذه الشراكة بداية تعاون مثمر بين المجموعتين.

من جانبه، أكد م. خالد فتحى، رئيس القطاع التجارى بمجموعة طلعت مصطفى، ان مشروع The Strip يعد امتداداً واستثماراً للنجاح الكبير التي حققته مشروعات المجموعة التجارية مثل اوبن اير مول.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز تهدف الى تقديم خدمات مميزة لسكان مدينتي في مجال التنقل.

وأوضح م. تامر قطب ، نائب الرئيس لقطاع السيارات بمجموعة أبو غالي ، أن الشراكة بين مجموعتي أبو غالى موتورز و طلعت مصطفى تشمل اعلان مجموعة أبو غالى موتورز كناقل رسمى لمدينتى ، من خلال تقديم خدمات التنقل الآمن عبر تطبيق "لندن كاب" ، كذلك خدمة ايجار السيارات من شركة "سيكست العالمية" لسكان مدينتى. و أضاف انه بالفعل منذ اعلان الشراكة تم نشر سيارات لندن كاب الكهربائية في معظم مناطق مدينتى لتقديم خدمة التنقل الخضراء ، حيث تعمل سيارات "لندن كاب" بالطاقة الكهربائية مقللة من نسب الانبعاثات التي تصدر من السيارات العادية، وذلك ضمن استراتيجية مجموعة أبو غالى موتورز لتقديم خدمات التنقل الخضراء في مختلف المجتمعات العمرانية.

وتم افتتاح مجمع معارض سيارات أبوغالى موتورز في The Strip" على مساحة ما يقرب من 1200 متر مربع مقسمة الى قسمين ، قسم متخصص لعرض سيارات جيلي العالمية ، والاخر يقدم خبرة جديدة من نوعها للعملاء الباحثين عن اختيار سياره ضمن مجموعة مختلفة ومتميزة من علامات مجموعة ابو غالي موتورز تحت قيادة فريق من الخبراء في التكنولوجيا، المبيعات، وخدمة العملاء.

يُشار إلى أن أبو غالي موتورز (AGM)، من كبرى الشركات الرائدة في مجال السيارات وحلول التنقل المتكاملة في مصر بأكثر من 40 عامًا من الخبرة، وهي وكلاء لسيارات مرسيدس-بنز، ألفا روميو، جيب، كرايسلر، دودج ، جيلى، سوبارو في مصر، بالإضافة إلى دراجات KTM النارية وسيارات لندن كاب والتمتع بحق امتياز شركة Sixt لتأجير السيارات.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي ، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، نجحت على مدى أكثر من خمسين عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.



شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وأبو غالى موتورز (1)



شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وأبو غالى موتورز (2)



شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وأبو غالى موتورز (3)



شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وأبو غالى موتورز (4)