شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب العالمى يترقب تقارير مهمة ترسم حركة الأسعار هذا الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب السوق العالمي للذهب بيانات هامة تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع بداية من اليوم مع صدور مؤشر فرص العمل المتاحة، ثم مؤشر وظائف القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء وتقرير أعداد طلبات اعانات البطالة يوم الخميس، وختام الأسبوع مع تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي وهو التقرير الأهم والذي يؤثر بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي الأمريكية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

أسعار الذهب ستتفاعل مع هذه البيانات كلا على حدة وفقاً لتغيرات توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وإذا جاءت بيانات الوظائف إيجابية فوق 200 ألف وظيفة خلال شهر مايو، سيعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وقد يدفعه إلى كسر منطقة 2320 – 2325 دولار للأونصة التي تعد منطقة الدعم الرئيسية حالياً ليندفع بعدها السعر إلى المستوى 2300 دولار ثم 2270 دولار للأونصة.

بقاء سعر الذهب فوق المستوى 2320 دولار يعد أمر إيجابي على المدى القصير، وذلك في ظل التراجع الكبير في العلاقة بين الذهب والفضة التي سجلت أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 72.47 أونصة فضة لكل أونصة ذهب.

وتراجع العلاقة بين الذهب والفضة يعني أن الوقت مناسب لشراء الذهب لأنه مقيم أقل من قيمته، وهو ما حدث خلال هذا الأسبوع الذي شهد ارتفاع العلاقة بنسبة 2.7$ مع عودة المشتريات إلى الذهب واستغلال تراجع العلاقة بينه وبين الفضة.