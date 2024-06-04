شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن تاون للتطوير تطلق مشروعا جديدا باستثمارات تتخطى 9 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطة عمل طموحة وقوية خلال هذا العام ، وفي إطار تقديم الأفضل والأحدث لعملائها؛ اعلنت شركة جولدن تاون للتطوير العقاري اطلاق أحدث وأكبر مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع متكامل الخدمات تجاري ترفيهي ومكاتب إدارية ووحدات فندقية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 9 مليارات جنيه، حيث يأتي هذا المشروع ليؤكد على ثقة جولدن تاون للتطوير في رؤية الدوله ومكانه العاصمة الإدارية كمدينه وعاصمه لمستقبل مصر الحديث وتطرح مشروع فريد بتفاصيله وليس له مثيل.

قال رأفت ماهر رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، إن الشركة لديها بالفعل مشروعات متنوعة في العاصمة الإدارية الجديدةوسابقه اعمال قويه ، ويأتي اطلاق هذا المشروع ليعكس حجم الثقة والنظرة التفاؤلية التي ترى بها جولدن تاون مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن حجم التعاون الكبير بين مسئولي شركة العاصمة الإدارية وكافة الشركات العاملة بالمدينة والذي يعزز تكرار تجربة الاستثمار في المدينة لعدة مرات.



وأضاف أن المشروع يقع في مكان متميز ويطل على أهم المحاور الرئيسية للعاصمة حيث يتواجد في أميز موقع في اهم مدخل لمنطقة الداون تاون، ويطل على شارع رئيسي عرضه 90 متر، ويطل على مثلث خدميي وأراضي مخصصة لجامعة ومستشفى، وأمام حي التنزه والتسوق، ويطل المشروع اطلاله مباشرة للوحدات الإداريه والفندقيه على فندق الماسة والبرج الأيقوني والحي الحكومي والمالي ، لتكون الاطلالة الاجمل على الاطلاق والتي لن تتكرر في منطقة الداون تاون.



وأشار إلى ان المشروع يقع على مساحة إجمالية تبلغ 10150 متر مسطح، وسيكون مشروع بارتفاع أرضي و14 دور، ويتم تخصيص الأدوار من الأرضي وحتى الدور الرابع للنشاط التجاري الترفيهي المميز ، كما يتم تخصيص الأدوار من الخامس للحادي عشر للنشاط المكاتب الإدارية وخدمات رواد الأعمال ومقرات الشركات العالمية، ومن الدور الثاني عاشر وحتى الدور الـ14 فهو مخصص للنشاط الفندقي بما يحتويه علي خدمات فندقية تقدم لاول مره بالدون تاون ، بالإضافة لـ4 أدوار بيزمنت تحت الأرض مخصصة جراج للمشروع.



ولفت إلى أنه تم بالفعل اختيار مكتب آرت لاين ليكون استشاري هندسي للمشروع، وكذلك التعاون مع شركة MRB لتكون مسئولة عن ادارة وتشغيل المشروع، وهي كيانات قوية وشركات لامعة ولها خبرة وسابقة أعمال قوية في تخصصاتها، حيث تحرص الشركة على تقديم أفضل المشروعات وأفضل الخدمات التي تحافظ على القيمة الاستثمارية للمشروع وتضمن تحقيق أعلى عائد استثماري لعملائها.

ونوه أن الشركة تقدم لعملائها أنظمة سداد مرنة ومميزة تصل الي عشر سنوات ومساحات متنوعة، حيث يضم المشروع وحدات تجارية ومنطقة فودكورت ووحدات إدارية بنظام العمل المشترك CO WORKING SPACE ووحدات إدارية منفصلة ووحدات فندقية بأسعار مميزة وتمثل فرصة قوية للعملاء، فالشركة قامت بعمل الدراسات اللازمة التي تضمن تنفيذ مشروع مختلف ويمكن توصيله للعملاء الذين تستهدفهم الشركة ليتناسب مع خططهم المالية.

جولدن تاون للتطوير