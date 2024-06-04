شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المهندس محمود أبو الخير بعضوية مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة عن فوز المهندس محمود أبو الخير بعضوية مجلس إدارة الجمعية وتجديد الثقة لفترة انتخابية جديدة لإستكمال سلسلة النجاحات التى حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج الإنتخابات التى أجرتها الجمعية الأسبوع الماضي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور لجنة عليا مشكلة للإشراف على سير العملية الإنتخابية وبمشاركة 25 مرشح للمنافسة على 11 مقعد هم مقاعد مجلس إدارة الجمعية والتى تضم أكثر من 180 شركة من كبار مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.



وكان قد تقدم المهندس محمود أبو الخير ببرنامج إنتخابى قوى تضمن إستكمال ما تم بدئه فى مجلس إدارة الجمعية وهو أول مجلس إدارة منتخب تم تأسيسه للجمعية والعمل على زيادة فرص الشركات العقارية أعضاء الجمعية فى الحصول على خدمات مميزة من الإدارات والهيئات كذا العمل على تجهيز بدائل هندسية وحلول للحد من التكاليف والعمل على خلق فرص استثمارية وتكوين شراكات منبثقه من أعضاء الجمعية وتطوير الهيكل الإداري للجمعية لسرعة الإستجابة لطلبات الاعضاء فضلا عن الإهتمام بالجانب التعليمى لأفراد المنظومة من مبيعات وتسويق وإدارة هندسية والعمل على زيادة الجانب الخدمى والإجتماعى لأعضاء الجمعية وزويهم

والجدير بالذكر أن المهندس محمود أبو الخير هو رئيس مجلس إدارة مجموعة جدير للتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة أى كابيتال للإستثمار العقاري، وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يشغل عضوية شعبة الإستثمار العقارى بالغرفة التجارية المصرية وعضوية جمعية رجال الأعمال المصرية.



وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها المختصة بالسوق العقاري وتضم أكبر المطورين للمناقشة وخوض التحديات العقارية وتهدف للإرتقاء بالقطاع الأهم بالاقتصاد المصري، وتعد هذه الانتخابات هي الثانية منذ تاريخ إنشاء الجمعية.

وساهمت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، في حل الكثير من الإشكاليات التي واجهها أعضاء الجمعية من رجال الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري وكانت حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمسئولين للتغلب علي تحديات القطاع العقاري.

كما ساهمت في إصدار العديد من الروشتات والتوصيات للعملاء ورجال الأعمال معًا، كما كان لها دور كبير في إصدار كود البناء الجديد الخاص بالجراجات داخل المشروعات السكنية.

المهندس محمود أبو الخير