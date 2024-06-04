شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم تيناوى يتولى منصب الرئيس غير التنفيذي لبنك التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أكرم تيناوي منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، حيث يمتلك "تيناوي" خبرة تزيد عن 25 عامًا بالعمل المصرفى.

وشغل "تيناوى" مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، كما شغل عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالمصرف المتحد، منذ مايو 2023.

وبدأ تيناوي عمله في القطاع المصرفي عام 1988 كمحلل ائتمان بالبنك المصري الأمريكي حتى عام 1991، ثم رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك أوف أمريكا حتى عام 1994، ثم رئيس قطاع الشركات المصرية – القطاع العام بسيتى جروب حتى عام 1999، ثم رئيس قطاع تمويل وتسويق الشركات بالمجموعة ذاتها حتى عام 2004.

وعمل تيناوي رئيسًا لقطاع المؤسسات المالية بنك المؤسسة العربية المصرفية عام 2004، ليشغل منصب رئيس تمويل وتسويق الشركات، وتدرج في المناصب حتى أصبح عضو مجلس إدارة ورئيس تمويل الشركات في مارس من العام 2007.

كما شغل تيناوي بعدها رئاسته لبنك ABC مصر، وعضوية كلاً من مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية الجزائر، ومجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، ومجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، كما تولى رئاسة لجنة نظم الدفع الإلكترونية بالاتحاد، وأمين عام الصندوق بالاتحاد.

وحصل تيناوي على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1988، بالإضافة لحصوله على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع المصرفي بمجالات عدة من بينها "تمويل المشروعات، إدارة المشروعات والائتمان والمشتقات البنكية، القيادة المتطورة".