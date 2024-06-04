شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "الطاقة" بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5.6%، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، 1.2%، على التوالي، وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%.

وزاد قطاعات الموارد الأساسية، ومواد البناء، والخدمات المنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة وحيدًا بنسبة 0.2%

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، بعد تراجع دام 6 جلسات متتالية، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.814 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 585.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.99%، والعرب على 4.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 26973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6685 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1651 نقطة.