شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10شركات تداولا بالبورصة خلال مايو.. "طلعت مصطفى" تتصدر بـ13.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مايو الماضى، بحجم تداول بلغ 226 مليون ورقة، وبقيمة تداول 13.2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجارى الدولى- مصر (سى أي بى)" بحجم تداول بلغ 68.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 108 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 4.4 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 69.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 453 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 355.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 132.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم "حديد عز"، بحجم تداول 25.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون القابضة"، بحجم تداول 612.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 471 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.