الخمسة جنيه المغسولة تثير الجدل على مواقع التواصل.. وخبير يكشف حقيقة تزويرها

الشارقة - اميمة ياسر - رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظات مختلفة تداول عملة ورقية فئة الخمسة جنيهات، تبدو وكأن ألوانها ممحية، أو أحد ما قد قام بـ "غسلها"، فمحى منها ألوانها الطبيعية، وبدت باهتة، مما أثار جدلا حول ظهورها في الأسواق.

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سر انتشار الخمسة جنيهات باهتة الألوان أو "المغسولة" هذه الأيام، وتخوف آخرون من أن تكون العملة مزيفة، فيما سخر البعض قائلا: "إنها نوع من الغسيل الحرفي للأموال".

وعن حقيقة تزوير تلك الفئة من العملات الورقية والتي أُطلق عليها الخمسة جنيه المغسولة، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إنه لا يمكن الحكم على تزوير أي عملة إلا من خلال أجهزة كشف التزوير داخل القطاع المصرفي، ولكن مظهر تلك العملات ليس دليلا على التزوير.

ونصح الخبير المصرفي في تصريحات لـ موقع القاهرة 24، المواطنين بعدم استلام أي نقود ورقية غير واضحة المعالم والأرقام، عند عمليات التداول والبيع والشراء.

وتوقع تعرض تلك الكمية من فئة الخمسة جنيهات لمياه أو مواد كيميائية، مما أدى إلى تأثرها بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن ذلك ليس له أثر سلبي على الاقتصاد، ولكن يجب على الأفراد أخذ الحذر عند تداول النقد بشكل عام.