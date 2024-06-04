شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الدولار واليورو مقابل الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام الروبل عند إقفاله في بورصة موسكو إلى مستوى 88.8275 روبلاً، بواقع 26.00 كوبيكاً، مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

وانخفض سعر صرف اليورو بقيمة 30.50 كوبيكاً، مسجلا 96.6800 روبلاً. كما انخفض أيضاً سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 2.90 كوبيك ليبلغ 12.2435 روبلاً. بورصة موسكو وأغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 53.26 نقطة، ما نسبته 1.695%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 3194.68 نقطة.

بدوره، ارتفع مؤشر RTS بمقدار 20.04 نقطة، أي بنسبة 1.803%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 1131.59 نقطة.