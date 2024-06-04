شكرا لقرائتكم خبر عن عصام النجار: حققنا صادرات بـ16.2 مليار دولار وهى الأعلى فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، إن مهمة الهيئة الفحص النوعي للسلع الصناعية وهو الفحص الظاهري والمعملي للسلع الصناعية الواردة من الخارج، اضافة إلى إصدار شهادة المنشأة السلعي للدولة صاحبة التصنيع.

وأوضح اللواء عصام النجار، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه لا يوجد رقابة على السلع الصناعية للتصدير وهذه السلع هي خاصة بين المصدر والمستورد بينما الغذائية والدوائية الدولة مسئولة عنها، كما أن الهيئة مسئولة عن شهادة البيع الحر ومسئولين عن جميع السجلات التجارية.

وأكد عصام النجار، أن زيادة الصادرات المصرية في ارتفاع رغم كل الأزمات ونحافظ على مستوانا في التصدير وحتى الان مصدرين بـ16.2 مليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه أعلى رقم تصديري كان العام الماضي ويقدر بـ15.6 مليار دولار.

وأوضح اللواء عصام النجار، أن سبب الزيادة في الصادرات لأن الدولة المصرية فتحت أسواق جديدة والزيادة المتتالية بسبب فتح اسواق جديدة وفي تكامل داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن قوة الهيئة 2500 موظف في كل المنافذ الجمركية وفي دول تطلب مننا شهادات فحص ومعتمدين في اكثر من 14 لائحة.