شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شركة بالبورصة وزعت 3.982 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت 13 شركة بالبورصة المصرية، أرباحًا نقدية على المساهمين خلال شهر مايو 2024، بقيمة تصل إلى 3.982 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الأرباح الموزعة إلى 28.4 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من العام الحالي.

وصرفت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعربية للمحابس، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.95 جنيه، 1.65 جنيه، 0.5 جنيه، 0.1 جنيه، 1.25 جنيه، 0.5 جنيه، 0.217 جنيه، على التوالي.

كما صرفت شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأكتوبر فارما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، كوبونات نقدية بقيمة 0.25 جنيه، 0.15 جنيه، 2.5 جنيه، 0.2 جنيه، 0.22 جنيه، على الترتيب.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.