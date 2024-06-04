شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، بعد تراجع دام 6 جلسات متتالية، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.814 تريليون جنيه.

البورصة تربح 12 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، بعد تراجع دام 6 جلسات متتالية، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.814 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 585.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.99%، والعرب على 4.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 26973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6685 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1651 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

أسهم خزينةأعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وأيه كابيتال القابضة، شراء الأولى 546 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية 9.02 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 100 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 73 سهمًا، 1260 سهم، 11.1 ألف سهم، مليون سهم، 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 402 سهم، 22 ألف سهم، 1038 سهم، 156.3 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 156.6 ألف سهم.



أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 4500 سهم بسعر 31.55 جنيه بقيمة إجمالية 142 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 15.001% إلى 14.991%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



كما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بيع المساهم مايكل ملاك ميخائيل فهمي عدد 52 مليون سهم بسعر 0.527 جنيه بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.48% إلى 2.88%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، شراء المساهم شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عدد 9 ملايين سهم بسعر 0.37 جنيه بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.82% إلى 5.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، شراء المساهم شركة الأهلي للاستثمارات عدد 1260 سهم بسعر 34.08 جنيه بقيمة إجمالية 42.9 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.98% إلى 12.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

مصر الجديدة للإسكانأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تحقيق الشرمة إيرادات نشاط بقيمة 239.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 90.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 163.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 748.5 مليون جنيه مقارنة مع 19.4 مليون جنيه بنسبة نمو 3755%.