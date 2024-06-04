أسباب إنخفاض تصدير البطاطس المصرية إلى روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام عن سبب انخفاض تصدير البطاطس المصرية إلى روسيا.

وأشار أبو صدام في تصريحات لـRT إلى أن "صادرات مصر من البطاطس لروسيا كانت تصل إلى نصف مليون طن ولكن انخفضت الإمدادات بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية لقلة الإنتاج وتخزين البطاطس من قبل التجار أملا في زيادة الأرباح".

وأكد عبد الرحمن أنه "حذر منذ شهور من نية بعض المزارعين العزوف عن زراعة البطاطس لارتفاع أسعار التقاوي وتدني أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة وأن ذلك سوف يؤدي لارتفاع أسعار البطاطس ولكن لم يستمع أحد إلى تلك التحذيرات ولم تؤخذ على محمل الجد من قبل المعنيين".