شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مذكرة تفاهم "المواصفات السعودية" مع معهد إدارة المشاريع الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع الأمريكي، فرع المملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار العمل الرئيسي المشترك، وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية.

ومثل الجانبين في التوقيع، عن الهيئة نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك، ورئيس معهد إدارة المشاريع الأمريكي المهندس بدر بن محمد بورشيد. تطوير إدارة المشاريع وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع لأعضاء ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة.

كما تعمل هيئة المواصفات السعودية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع المؤسسي ومعهد إدارة المشاريع الأمريكي فرع المملكة من خلال المذكرة على نشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في الهيئة بما يسهم في تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.