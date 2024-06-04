شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وأداء متباين للإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2792 دولار أمريكي، بانخفاض 0.12 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1752 يورو بارتفاع 0.07 %. الأسهم البريطانية أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.54 %.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 44.33 نقطة، ليصل عند 8275.38 نقطة.