الاقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وأداء متباين للإسترليني

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2792 دولار أمريكي، بانخفاض 0.12 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1752 يورو بارتفاع 0.07 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.54 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 44.33 نقطة، ليصل عند 8275.38 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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