مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11612 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11612.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 306 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 198 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سال، والسعودي الألماني الصحية، وتنمية، وطباعة وتغليف، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم، والحفر العربية، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.74% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والأهلي، والدوائية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 530.84 نقطة ليقفل عند مستوى 26033.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.