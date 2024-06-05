شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-6-2024.

البورصة تربح 12 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، بعد تراجع دام 6 جلسات متتالية، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.814 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 585.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.99%، والعرب على 4.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 26973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6685 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1651 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.13%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 91 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 13.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 39.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.563 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.170 بنسبة تراجع بلغت 3.02%.