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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة أطلقت تطبيقا الكترونيا عبر الأجهزة الذكية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين، ورواد الأعمال، ومجتمع الاقتصاد بالمدينة المنورة. ويتيح تطبيق «غرفة المدينة المنورة» لمستخدميه التعرف على أحدث المنتجات والخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، وتشمل منصة التوطين، وسوق المدينة الالكتروني، ومنصة «مساند الأعمال»، وبوابة ودليل المنتسبين، وتمكين المنتسبين من طباعة الشهادات والرخص، إضافة إلى خدمات التسجيل، وحضور الفعاليات واللقاءات وورش العمل، والتدريب التي تعقد -عن بعد-، فضلا عن تخصيص نافذة للاطلاع على أحدث العروض التي تقدمها قطاعات الأعمال بالمدينة المنورة.

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