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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الاستثمار الأول بمحافظة حفر الباطن، تمت مناقشته خلال ورشة عمل نظمتها غرفة حفر الباطن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس الغرفة سلمان العقيّل، ونائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية في اتحاد الغرف عبدالملك السليمان. وأوضح العقيّل أهمية منتدى الاستثمار وذلك للترويج والتسويق لبيئة الاستثمار في المحافظة، وإبراز مقوماتها وميزاتها النسبية والتنافسية، وفرص الاستثمار الواعدة في حفر الباطن، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع مستوي الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية.

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