شكرا لقرائتكم خبر 6,000 مقابلة وظيفية لـ1000 خريج من أكاديمية طويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أكاديمية طويق برنامجها المتخصص في توظيف خريجيها، والذي أقيم ليومين بأكثر من 6,000 مقابلة وظيفية، لأكثر من 1,000 خريج وخريجة من معسكرات وبرامج الأكاديمية، في أكثر من 1,500 فرصة وظيفية بمختلف المجالات التقنية، بالشراكة مع أكثر من 80 جهة من مختلف القطاعات. وجاء البرنامج في نسخته الرابعة برعاية ماسية من البنك المركزي السعودي «ساما»، ورعاية ذهبية من بنك الجزيرة وشركة مصدر.

وتضمن البرنامج توفير كثير من الفرص الوظيفية، بمشاركة مختلف الجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتوظيف خريجي الأكاديمية في مختلف المجالات التقنية منها: الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات والتطبيقات، هندسة البرمجيات، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الشبكات والأنظمة، هندسة الميكترونكس، العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب، وغيرها من المجالات التقنية ذات الاحتياج العالي في سوق العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، إلى تجاوز نسبة توظيف خريجي الأكاديمية 73% من إجمالي المعسكرات المنتهية بالتوظيف، إضافة إلى تخريج الأكاديمية لأكثر من 12,000 طالب وطالبة في2023، وأكد اهتمام الأكاديمية بتمكين القدرات خلال توفير فرص وظيفية مناسبة وواعدة، في مختلف المجالات والتخصّصات التقنية، وذلك بعد تأهيلهم لمواجهة مختلف التحديات بالوظائف التقنية، خلال عملهم على مشاريع تطبيقية من احتياجات سوق العمل.

خريجو أكاديمية طويق (النسخة الرابعة)