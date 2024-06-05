6,000 مقابلة وظيفية لـ1000 خريج من أكاديمية طويق

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وتضمن البرنامج توفير كثير من الفرص الوظيفية، بمشاركة مختلف الجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتوظيف خريجي الأكاديمية في مختلف المجالات التقنية منها: الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات والتطبيقات، هندسة البرمجيات، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الشبكات والأنظمة، هندسة الميكترونكس، العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب، وغيرها من المجالات التقنية ذات الاحتياج العالي في سوق العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، إلى تجاوز نسبة توظيف خريجي الأكاديمية 73% من إجمالي المعسكرات المنتهية بالتوظيف، إضافة إلى تخريج الأكاديمية لأكثر من 12,000 طالب وطالبة في2023، وأكد اهتمام الأكاديمية بتمكين القدرات خلال توفير فرص وظيفية مناسبة وواعدة، في مختلف المجالات والتخصّصات التقنية، وذلك بعد تأهيلهم لمواجهة مختلف التحديات بالوظائف التقنية، خلال عملهم على مشاريع تطبيقية من احتياجات سوق العمل.
خريجو أكاديمية طويق (النسخة الرابعة)
- 1,000 خريج وخريجة
- 6,000 مقابلة وظيفية
- 1,500 فرصة وظيفية
- 80 جهة من قطاعات مختلفة
- %73 نسبة توظيف الخريجين
- 12,000 طالب وطالبة تخرجوا عام 2023
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