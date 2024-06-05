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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة أكام إحدى الشركات المملوكة لمجموعة «سرك»، تشارك في معرض تقنيات البناء 2024 المقام في مدينة دبي. ويضم المعرض مجموعة كبيرة من كبار أصحاب المشاريع ومئات المطورين المتخصصين، والاستشاريين والمقاولين في مجال تقنية البناء. وتعرض شركة «أكام» من خلال جناحها المشارك مجموعة من منتجاتها المستدامة، والمستخدمة في التشييد، التي يتم إنتاجها في معامل إعادة التدوير التابعة للشركة بالمملكة، وذلك من مخلفات الخرسانة الجاهزة والأسفلت المكشوط، حيث يتم إعادة تدويرها ومن ثم إنتاج البلوك الإسمنتي والخرسانة الجاهزة لضخها بالسوق المحلي والإسهام بالحد من القلع الصخري ونهل التربة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.

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